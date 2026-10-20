A Polícia Federal cumpriu, nesta terça-feira (20), um mandado de busca e apreensão em Montes Claros (MG) contra um homem de 42 anos investigado por compartilhar e comercializar material de abuso sexual infantojuvenil em aplicativos de mensagem. A ação visa conter a disseminação desse tipo de conteúdo ilícito e desmantelar redes clandestinas que operam no ambiente virtual.

As apurações tiveram início em 2023, após uma ONG encaminhar uma notícia-crime ao Ministério Público Federal denunciando a existência do grupo online. No decorrer do trabalho de inteligência, descobriu-se que o suspeito utilizava mecanismos complexos de validação de contas para mascarar sua identidade e dificultar o rastreamento policial.

Aparelhos celulares apreendidos

Durante a operação deflagrada nesta manhã, os agentes apreenderam os aparelhos celulares do investigado. Todo o material recolhido passará por perícia técnica detalhada com o objetivo de aprofundar as investigações, identificar outros possíveis envolvidos e verificar a extensão das atividades criminosas.

A PF destacou ainda que organismos internacionais adotam preferencialmente as expressões "abuso" ou "violência sexual infantojuvenil" em vez do termo "pornografia" (ainda presente no ECA), reforçando a gravidade das violações. Por fim, a corporação orienta pais e responsáveis a manterem supervisão ativa e diálogo constante com os jovens sobre segurança digital, incentivando a denúncia imediata de qualquer abordagem suspeita na internet.

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