Um grave acidente envolvendo dois caminhões foi registrado na BR-285, na altura do município de Piraúba, na Zona da Mata. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado para socorrer as vítimas da colisão, na manhã desta terça-feira (20), por volta de 6h.

No local do acidente, os socorristas constataram o óbito de um dos ocupantes. A outra vítima, um homem de 29 anos, sofreu ferimentos na região do rosto e nos braços. Apesar da gravidade do impacto, o paciente permaneceu consciente durante o atendimento inicial e foi encaminhado ao Hospital Santa Isabel, no município de Ubá, onde recebe cuidados médicos.

As causas da colisão ainda estão sob investigação pelas autoridades competentes. Nossa equipe aguarda mais detalhes da ocorrência que devem ser divulgadas pela Polícia Rodoviária Federal.

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