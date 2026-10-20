Um homem foi preso e 30 barras de maconha foram apreendidas durante uma operação da Polícia Militar na região de Tocantins e Rio Pomba, na Zona da Mata mineira, nesta terça-feira (20). Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o suspeito tentou fugir de uma abordagem, lançou o carro em um rio e atirou contra um dos militares antes de escapar para uma área de mata.

De acordo com a corporação, informações de inteligência indicavam que um Volkswagen Gol branco seguia em direção a Ubá transportando drogas e possivelmente armas de fogo. As equipes localizaram o veículo na região de Rio Pomba, mas o motorista desobedeceu à ordem de parada e fugiu.

Durante a tentativa de abordagem, o condutor teria direcionado o carro contra os policiais. As equipes realizaram cercos e bloqueios, mas o veículo conseguiu passar pela primeira barreira.

Nas proximidades de Tocantins, ao perceber que não conseguiria atravessar um novo bloqueio, o motorista lançou o automóvel em um rio, de uma altura aproximada de cinco metros.

Após a queda, o homem saiu do carro armado e disparou na direção de um militar. Os policiais também efetuaram disparos para conter a agressão, segundo a PM. Em seguida, o suspeito fugiu para uma área de mata.

As buscas foram intensificadas, e o homem foi localizado e preso ao amanhecer. Durante a vistoria no veículo, os militares encontraram as 30 barras de substância semelhante à maconha.

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