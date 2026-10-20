Um motorista morreu e outras duas pessoas ficaram feridas em uma colisão frontal entre um veículo de transporte de bovinos e um caminhão carregado com sorvetes e picolés, na manhã desta terça-feira (20), na MG-285, em Piraúba. O trânsito segue em meia pista no local.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, os levantamentos preliminares indicam que o veículo boiadeiro teria invadido a contramão em uma curva acentuada, em trecho de declive, e atingido o caminhão que seguia no sentido oposto.

O motorista do veículo de transporte de bovinos morreu no local. Já o condutor e o passageiro do caminhão da empresa Sol e Neve sofreram ferimentos inicialmente considerados leves e foram encaminhados ao Hospital Santa Isabel, em Ubá.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da perícia técnica estiveram no local. As circunstâncias do acidente serão apuradas.

Até a última atualização da ocorrência, as equipes ainda trabalhavam na retirada dos veículos e na organização da limpeza da pista.

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