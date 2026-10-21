Um homem de 31 anos foi preso por suspeita de tráfico de drogas na tarde dessa terça-feira (20), em Barbacena, após tentar fugir e agredir policiais militares com socos e chutes durante uma abordagem. Com o suspeito, foram apreendidos quatro tabletes de maconha no local de trabalho dele, no bairro São José, e uma porção da droga na residência, no bairro Caminho Novo.

De acordo com a Polícia Militar, os militares receberam informações de que o homem comercializaria entorpecentes no local de trabalho e também em casa, durante os dias de folga. Ao perceber a aproximação da equipe, ele teria tentado fugir e desobedecido à ordem de busca pessoal. Durante a abordagem, o suspeito resistiu à ação e agrediu os policiais com socos e chutes. Ele foi contido e algemado.

Nas buscas realizadas na guarita do local de trabalho, os militares encontraram quatro tabletes de maconha dentro de uma mochila, além de R$9 em dinheiro. Já na residência do suspeito, foi localizada uma porção da droga em uma gaveta e mais R$60.

O homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, junto com os materiais apreendidos.

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