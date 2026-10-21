A Prefeitura de Matias Barbosa abriu um lote extra com mais de 50 vagas para a corrida e caminhada “Matias Rosa”, evento esportivo promovido em alusão ao movimento Outubro Rosa de conscientização sobre a prevenção do câncer de mama e o cuidado com a saúde feminina.

Para se inscrever, as interessadas devem enviar uma mensagem de texto pelo WhatsApp, no número (32) 99967-5320, informando nome completo, número do CPF, número do Cartão SUS e tamanho da camiseta. A confirmação da inscrição será realizada pelo fiscal de prova.

A iniciativa busca incentivar hábitos saudáveis na comunidade e unir esporte à conscientização. O evento conta com duas opções de modalidades para atender a diferentes perfis de participantes:

Corrida: Percurso de 7,5 km (idade mínima: 15 anos).

Caminhada: Percurso de 5 km (idade mínima: 14 anos).

A largada ocorre na Praça Cândido Moreira da Silva, no bairro Nossa Senhora da Penha (Banheirinho), seguindo em direção à localidade de Paciência, na zona rural do município.

O trajeto conta com sinalização completa, pontos de apoio e hidratação.

Programação Integrada

Além das provas esportivas, a programação engloba diversas atividades voltadas ao bem-estar da população, incluindo aulão de dança e espaço para autocuidado; estandes informativos e sorteio de brindes; área de convivência com food trucks.

A corrida é aberta ao público e para inscrição é preciso documento de identidade com foto e cartão SUS. O kit atleta é garantido para os primeiros inscritos.

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