Um homem de 30 anos foi preso por tráfico de drogas na tarde dessa quarta-feira (21), no bairro Pedreira, em Ervália. Durante a ação, a Polícia Militar apreendeu nove pés e mudas de maconha, outras porções de entorpecentes, três celulares e R$260 em dinheiro.

A ocorrência começou após os militares receberem uma denúncia anônima sobre a possível venda de drogas em um imóvel na Rua José Caetano da Silva. Durante a averiguação, os policiais relataram ter sentido um forte odor característico de maconha e avistado plantas semelhantes à cannabis nos fundos da propriedade.

Nas buscas, foram encontrados nove pés e mudas de maconha, duas buchas e uma porção de substância semelhante à maconha, além de um comprimido com características de ecstasy. Também foram recolhidos três aparelhos celulares e o dinheiro.

O homem foi encaminhado à Polícia Judiciária, junto com os materiais apreendidos, para as providências legais.

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