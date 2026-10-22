Um caminhão caiu de uma ponte na manhã desta quinta-feira (22), por volta das 8h35, na BR-265, na altura do km 265, em São João del-Rei, na região do Ribeirão da Prata. O motorista ficou ferido, com escoriações na perna e suspeita de fratura em uma costela, e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), sendo encaminhado ao Hospital de São João del-Rei para avaliação médica.

De acordo com o relato do condutor à Polícia Militar, ele seguia no sentido São João del-Rei–Lavras quando perdeu o controle direcional do conjunto de veículos de carga. O caminhão-trator atingiu a proteção da ponte e caiu no ribeirão, enquanto o semirreboque permaneceu sobre a estrutura, bloqueando uma faixa da pista no sentido Lavras.

O motorista realizou o teste do etilômetro, que apresentou resultado de 0,00 mg/L.

O semirreboque foi retirado para desobstruir a rodovia e permitir a normalização do tráfego. A perícia técnica foi acionada, mas o perito dispensou o comparecimento ao local e informou que poderia realizar exame posterior, caso necessário. A pista foi liberada.

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