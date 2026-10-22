Um homem de 36 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar na noite de quarta-feira (21). A ação, realizada por equipes do 47º Batalhão, ocorreu na Fazenda Queirozes, localizada na zona rural do município de Eugenópolis.

A intervenção policial foi desencadeada a partir de uma denúncia anônima recebida pelo Disque-Denúncia Unificado. O relato indicava que o morador mantinha uma arma de fogo guardada no interior de sua residência.

Ao chegarem ao local para averiguar a veracidade da informação, os militares abordaram o suspeito, que confirmou a presença do armamento na propriedade. Durante as buscas realizadas no imóvel, as equipes encontraram e apreenderam um revólver calibre .32 e sete munições aparentemente intactas.

O homem recebeu voz de prisão em flagrante pelo crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido. Ele foi conduzido e entregue na Delegacia de Polícia Civil da região, juntamente com o material apreendido, onde foram adotadas as medidas cabíveis para a sequência das investigações e procedimentos legais.

A Polícia Militar reforça a importância do apoio da população na prevenção de crimes e lembra que denúncias anônimas podem ser feitas gratuitamente pelo telefone 181, com garantia de sigilo absoluto.

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