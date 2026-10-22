A Prefeitura Municipal de Barbacena, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas), anunciou ajustes temporários no horário de funcionamento dos setores do Cadastro Único (CadÚnico) e da Habitação. A medida visa adequar o espaço físico e prestar suporte logístico à organização do espaço para a votação e movimentação das urnas eleitorais.

Programação dos atendimentos

Para garantir a execução das demandas das equipes da Justiça Eleitoral sem comprometer a segurança e a organização dos serviços, o atendimento ao público nesses dois setores passará por alterações nos seguintes períodos:

Sexta-feira (período da tarde): Atendimento presencial suspenso nos setores de CadÚnico e Habitação.

Segunda-feira (período da manhã): Atendimento presencial suspenso no início do dia.

Segunda-feira (a partir das 12h): Retorno gradual do expediente e normalização de todos os serviços presenciais.

Os demais setores da Assistência Social e outros serviços prestados no prédio municipal que não estão envolvidos nas dinâmicas operacionais do pleito mantêm seus horários normais de funcionamento.

Serviço

Local afetado: Setores do CadÚnico e Habitação — Prédio da Semas.

Endereço: Praça Conde de Prados, Centro — Barbacena.

Normalização: A partir das 12h da segunda-feira após a eleição.