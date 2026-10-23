A Polícia Militar apreendeu 838 pedras de crack, 46 papelotes de cocaína e 85 buchas de maconha durante uma operação de combate ao tráfico de drogas realizada na noite de quinta-feira (22), no bairro Morro do Olavo, em Ervália. A ação terminou com um homem de 18 anos preso em flagrante, um jovem de 19 anos apreendido por determinação judicial e um adolescente de 16 anos apreendido por ato infracional.

Segundo a PM, a operação foi desencadeada após informações sobre a atuação de pessoas envolvidas na guarda e distribuição de drogas no município. Durante as diligências, os militares localizaram o jovem de 19 anos, contra quem havia uma ordem judicial de busca e apreensão para cumprimento de medida socioeducativa de internação relacionada a atos infracionais análogos a dois homicídios qualificados.

No imóvel onde ele estava, os policiais encontraram uma balança de precisão com resíduos de uma substância aparentemente entorpecente.

Na sequência, as equipes abordaram o adolescente de 16 anos e o homem de 18 anos. As informações obtidas durante a operação levaram os militares a localizar drogas escondidas em um terreno baldio e em uma área de vegetação no bairro.

Além dos entorpecentes, foram apreendidos uma balança de precisão, dois aparelhos celulares e R$ 212 em dinheiro.

O homem de 18 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Já o jovem de 19 anos foi apreendido em cumprimento à determinação judicial, enquanto o adolescente de 16 anos foi apreendido por ato infracional.

Após receberem atendimento médico, os três foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de plantão, em Viçosa, junto com os materiais apreendidos.

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