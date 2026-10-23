Um homem ficou preso às ferragens após um ônibus de viagem da empresa Útil bater na traseira de um caminhão-caçamba na manhã desta sexta-feira (23), na BR-040, na altura do km 617, no bairro Murtinho, em Congonhas, na região Central de Minas Gerais. A vítima estava no segundo andar do ônibus, consciente e orientada, mas apresentava suspeita de fraturas nos membros inferiores.

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais foi acionado para atender à ocorrência. No local, os militares constataram que as pernas do homem estavam presas à estrutura do veículo.

A equipe realizou o desencarceramento e retirou a vítima cuidadosamente por uma das janelas do ônibus, devido às condições de acesso.

Após o resgate, o homem foi entregue à equipe da Unidade de Suporte Avançado (USA) do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Congonhas, que deu continuidade ao atendimento pré-hospitalar e o encaminhou ao Hospital Bom Jesus.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), que também esteve no local, ficou responsável pelos veículos envolvidos e pelas demais providências relacionadas ao acidente.

Tags:

BR | Ferragens