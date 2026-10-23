Após quatro anos com as portas fechadas, a Base de Setor 4 da Polícia Militar, localizada na Rua Bahia, voltou a funcionar nesta semana em Barbacena. O imóvel passou por reformas estruturais para ser reaberto e volta a centralizar o atendimento presencial de quase 20 bairros da região, incluindo áreas de grande movimento como São Sebastião, Diniz, Funcionários, Santa Cecília e Monsenhor Mário Quintão.

A reabertura faz parte de um esforço da corporação para tentar resolver um gargalo antigo no policiamento urbano: o desvio de viaturas das ruas para resolver burocracias do dia a dia.

O gargalo das ocorrências leves

Em Barbacena, quase um quarto de todos os registros policiais é composto por demandas sem gravidade imediata. Só até o final de agosto deste ano, as bases comunitárias da cidade contabilizaram 3.056 ocorrências, o equivalente a 21,91% de todo o volume de registros do município. São casos que vão de pequenos furtos e estelionatos virtuais a acidentes de trânsito sem vítimas e perdas de documentos.

A aposta da PM é que, ao concentrar esse fluxo burocrático em pontos fixos, o policiamento ostensivo ganhe fôlego. Sem a necessidade de deslocar carros e policiais para lavrar boletins simples no local da chamada, as viaturas conseguem permanecer em circulação preventiva e prontas para emergências acionadas pelo 190.

A medida também visa melhorar a qualidade dos registros. O atendimento presencial permite que o policial colha informações com mais calma, extraindo detalhes técnicos que costumam ser omitidos em relatos apressados por telefone .

Como funciona a rede de bases

Com o retorno da unidade da Rua Bahia, a rede de atendimento presencial em Barbacena passa a operar em quatro pontos centrais: Praça dos Andradas; Praça do Santo Antônio; Praça da Penha e Rua Bahia

O atendimento ao público nas quatro unidades acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. Já no período noturno, o espaço físico das bases é reaproveitado pelas equipes motorizadas para a confecção de relatórios de turno, mantendo a movimentação de policiais e a iluminação ostensiva nos bairros mesmo após o horário comercial.

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