Uma idosa de 71 anos foi presa com oito armas em Paiva, na Zona da Mata mineira. A ação foi realizada pela Polícia Civil durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão.

No local, os policiais constataram que a mulher mantinha sob sua guarda o armamento, que pertencia ao seu falecido marido, sem os devidos registros exigidos por lei.

FOTO: PMMG - Armas apreendidas durante a ação

A operação foi conduzida pela Delegacia de Polícia Civil de Santos Dumont, com base em informações encaminhadas pela Polícia Federal e a pedido do Ministério Público de Minas Gerais.

A idosa autuada em flagrante por posse ilegal de arma de fogo pagou a fiança arbitrada e vai responder ao processo em liberdade.

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