Um homem de 70 anos foi preso por posse ilegal de arma de fogo na manhã desta sexta-feira (23), no distrito de Belisário, em Muriaé. A ação foi realizada pela equipe da Patrulha Rural do 47º Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG).

A intervenção policial teve início após os militares serem acionados por uma moradora da localidade. De acordo com a PMMG, a mulher relatou às autoridades que o próprio marido mantinha um revólver guardado na residência do casal sem o registro.

Ao chegarem ao endereço indicado, os policiais conversaram com o suspeito, que autorizou a entrada da equipe na propriedade e entregou o armamento de forma voluntária. Durante a busca no local, foram apreendidos um revólver Taurus, calibre .38 e seis munições intactas, de mesmo calibre.

O idoso recebeu voz de prisão em flagrante pelo crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido. Ele foi conduzido, juntamente com a arma e as munições recolhidas, para a Delegacia de Polícia Civil de Muriaé para os procedimentos de praxe e providências da Justiça.

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