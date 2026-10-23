Em julgamento perante o Tribunal do Júri, um homem foi condenado a 26 anos e 8 meses de prisão pelo feminicídio de sua esposa. O crime ocorreu na residência do casal, na sala de estar, após uma discussão conjugal.

A condenação ocorreu após atuação do Ministério Público do Estado de Minas Gerais (MPMG), por meio da Promotoria de Justiça da Comarca de Manhuaçu, que sustentou a acusação do crime praticado por razões da condição do sexo feminino no contexto de violência doméstica e familiar.

Crime presenciado e tentativa de socorro

Segundo os autos do processo, o ataque chamou ainda mais atenção pelas circunstâncias extremas em que ocorreu. Policiais militares chegaram ao imóvel durante a discussão e presenciaram o exato momento em que o agressor desferiu diversos golpes de faca contra a vítima na sala da casa.

Apesar da intervenção dos agentes, que efetuaram o socorro e encaminharam a mulher imediatamente a uma unidade hospitalar da região, a gravidade e a multiplicidade dos ferimentos provocados pelas facadas impediram a sua recuperação. A vítima deu entrada no hospital ainda com vida, mas não resistiu às lesões e veio a óbito pouco tempo depois.

Decisão do Júri e Reparação Financeira

Durante a sessão de julgamento, o Conselho de Sentença acolheu as teses apresentadas pelo MPMG, reconhecendo a materialidade, a autoria e a qualificadora de feminicídio.

Além da pena privativa de liberdade fixada em 26 anos e 8 meses de reclusão em regime fechado, o Judiciário acatou o pedido feito pela acusação e condenou o réu ao pagamento de R$ 10 mil a título de indenização por danos morais em favor da família da vítima.

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