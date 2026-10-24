Três homens, de 25, 29 e 31 anos, foram presos em flagrante pela Polícia Militar durante uma operação de combate ao tráfico de drogas no modelo delivery, realizada nesta sexta-feira (23), em Muriaé. A ação resultou na apreensão de diversos tipos de entorpecentes, munições, dinheiro e da motocicleta usada para realizar as entregas.

Segundo a Polícia Militar, o esquema funcionava com pedidos feitos à distância. Os clientes encomendavam as drogas, realizavam o pagamento via Pix e recebiam os materiais em casa, entregues por um motociclista.

A operação foi montada após o recebimento de denúncias sobre o crime. De posse de mandados de busca e apreensão, os militares foram até dois endereços ligados aos suspeitos.

Tentativa de fuga e abordagem

Durante as buscas no primeiro endereço, um dos suspeitos tentou se desfazer de um papelote de cocaína ao notar a chegada dos policiais. No mesmo local, o homem apontado como o entregador do grupo foi abordado carregando cinco tabletes de substância semelhante à maconha; dinheiro em espécie e celular.

Em um segundo imóvel, as equipes encontraram balanças de precisão, embalagens plásticas e vestígios de maconha.

Ao todo, os policiais apreenderam porções e tabletes de maconha, flor de maconha, cocaína, pasta base e dois tabletes de ice; 4 cartuchos intactos de calibre 9mm; 2 balanças de precisão, plásticos para embalar drogas e 4 celulares; além de R$ 164,00 em dinheiro e a motocicleta usada para fazer a entrega das drogas.

Os três homens foram presos em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Muriaé, onde o caso foi registrado e os materiais apreendidos foram entregues.

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