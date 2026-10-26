Um morador de Muriaé morreu depois de sofrer um mal súbito enquanto aguardava na fila para votar na Escola Estadual Professor Gonçalves Couto, localizada no bairro do Porto. De acordo com relatos de testemunhas, a vítima de 54 anos, estava próxima de ser atendida na seção eleitoral quando subitamente passou mal e teve uma crise convulsiva.

Profissionais de enfermagem que estavam no local para votar perceberam a gravidade da situação e prestaram os primeiros socorros de imediato até a chegada do atendimento especializado. O SAMU foi acionado na Rua Coronel Pereira Sobrinho.

Segundo informações prestadas pelo serviço de emergência, quando a equipe chegou à instituição de ensino, o quadro do paciente havia evoluído para uma parada cardiorrespiratória. Os socorristas realizaram os manobras de reanimação cardiopulmonar e procedimentos necessários para tentar reverter a parada, mas, apesar dos esforços intensos, o homem não resistiu e o óbito foi constatado ainda na escola. O nome da vítima não foi informado pelo SAMU.





Idoso fica ferido após queda em local de votação

No mesmo bairro, mas em local diferente, um idoso de 84 anos sofreu um acidente enquanto descia as escadas na Rua Arthur Miranda.

Segundo informações do SAMU, o eleitor se desequilibrou e bateu a cabeça. Apesar de não ter caído completamente, a batida provocou um traumatismo cranioencefálico (TCE) e um contuso nos dois lados do rosto.



A equipe prestou os primeiros socorros no local e encaminhou a vítima ao Hospital São Paulo. O idoso deu entrada na unidade de saúde lúcido e orientado.

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