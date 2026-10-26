Uma operação da Polícia Militar resultou na prisão de um jovem de 18 anos por tráfico de drogas no final da tarde de domingo(25), em Barbacena, após o recebimento de informações sobre a comercialização de entorpecentes no bairro Santa Efigênia.

Os militares montaram uma observação estratégica no local e flagraram um homem com as características repassadas. Ao notar a aproximação policial, ele tentou fugir de bicicleta, mas foi alcançado e abordado em um condomínio com três pinos de cocaína, quatro buchas de maconha e um celular.

Questionado, o jovem confessou que vendia drogas nos finais de semana a mando de outro indivíduo e revelou que mantinha mais entorpecentes em sua residência, no bairro Santa Cecília. No endereço, os policiais apreenderam mais nove buchas de maconha, uma balança de precisão, um rádio comunicador e material para embalar os produtos.

Todo o material apreendido foi recolhido e o autor foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, enquanto as diligências continuam para tentar localizar o segundo envolvido apontado na denúncia.

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