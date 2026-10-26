Um acidente envolvendo três veículos deixou quatro pessoas feridas na tarde deste domingo (25), na MG-353, na altura do km 101, em Juiz de Fora. As más condições de trafegabilidade causadas pela chuva na pista contribuíram para a colisão.

De acordo com o registro policial, a equipe foi acionada pelo Centro de Operações da Polícia Militar por volta das 14h30. No local, constatou-se que o condutor de um Fiat Uno perdeu o controle da direção ao fazer uma curva em decorrência da pista molhada.

Na sequência, o Fiat Uno atingiu lateralmente um Caoa Chery e, logo em seguida, colidiu frontalmente contra uma picape Fiat Strada que seguia pela via. Ao todo, quatro pessoas ficaram feridas no engavetamento.

Os ocupantes do Fiat Uno, sofreram escoriações pelo corpo. Eles receberam os primeiros socorros ainda na rodovia e foram encaminhados ao Hospital de Pronto-Socorro (HPS) de Juiz de Fora para exames complementares e observação. Já o motorista do Fiat Strada, foi socorrido e transferido para o Hospital Unimed de Juiz de Fora, enquanto a condutora do Caoa Chery teve lesões leves e recusou atendimento médico.

Trânsito Liberado



A Polícia Militar realizou o teste do bafômetro com os três motoristas envolvidos, e todos os resultados deram negativos para o consumo de álcool. Todos os automóveis estavam com a documentação e o licenciamento em dia. Após o encerramento dos procedimentos o Fiat Uno e o Caoa Chery foram liberados. Já o Fiat Strada foi guinchado e removido a pedido de seu proprietário.

FOTO: PMRV -

O tráfego foi totalmente liberado após o atendimento da ocorrência. Segundo a PM, a perícia da Polícia Civil informou que não compareceria na cena do acidente.

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