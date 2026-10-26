Um homem de 35 anos foi baleado no braço esquerdo durante uma discussão em uma rua na região central de Santa Cruz de Minas e, mesmo ferido, teria ido à casa do adolescente suspeito de atirar contra ele, onde agrediu a mãe do jovem com um golpe de enxada na cabeç na tarde de sábado (24). O homem foi preso e apresentado à Polícia Civil.

Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada após relatos de disparos de arma de fogo. No local, os militares encontraram o homem ferido. Conforme o relato da vítima, os tiros teriam sido disparados durante um desentendimento envolvendo um adolescente de 16 anos e outro indivíduo ainda não identificado. O homem foi encaminhado ao hospital.

Durante as diligências, os policiais receberam informações sobre uma segunda ocorrência, envolvendo uma mulher de 38 anos que havia sido atingida na cabeça por um golpe de enxada e também precisou de atendimento médico.

Ao apurar a agressão, os militares identificaram o homem baleado como o suspeito de ferir a mulher. De acordo com o registro policial, ele teria ido até a residência do adolescente à procura do jovem. Ao chamar pela janela, foi atendido pela mãe do menor e a atingiu com a enxada.

A perícia da Polícia Civil esteve no local para realizar os procedimentos técnicos. Até o encerramento do registro da ocorrência, o adolescente suspeito de efetuar os disparos não havia sido localizado. O homem de 35 anos foi preso pela agressão à mulher.

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