A Secretaria de Educação de Ubá, deu início ao período de inscrições para o Sistema Único de Cadastro e Encaminhamento para Matrícula (SUCEM) 2027.

O cadastro é indispensável para organizar o acesso e a distribuição de estudantes às vagas disponíveis na rede pública de ensino para o próximo ano letivo. As inscrições seguem abertas até o dia 13 de novembro de 2026 e devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no portal oficial do Cadastro Escolar de Minas Gerais.

Quem deve se inscrever?

O procedimento é obrigatório para crianças que vão ingressar no 1º ano do Ensino Fundamental, desde que tenham seis anos completos ou a completar até 31 de março de 2027;

Estudantes vindos de escolas particulares ou de instituições de ensino de outros municípios e estados;

Alunos cuja escola atual não oferecerá a série ou etapa seguinte no ano letivo de 2027.

Apoio para famílias sem acesso à internet

Famílias que não possuem computadores, celulares com acesso à rede ou facilidade com ferramentas digitais, deem procurar as secretarias das escolas da Rede Municipal de Ensino para fazer o cadastro.

Fique de olho nas principais datas

20 de outubro a 13 de novembro de 2026: Período de inscrições para o SUCEM 2027;

15 de dezembro de 2026: Previsão de divulgação dos resultados do encaminhamento escolar;

16 de dezembro de 2026 a 7 de janeiro de 2027: Período de efetivação da matrícula na Rede Municipal de Ensino de Ubá (contemplando o Ensino Fundamental I, do 1º ao 5º ano, e o Ensino Fundamental II na Escola Municipal Dr. Manoel Arthidoro de Castro).

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