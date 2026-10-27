Dois ônibus do transporte público colidiram frontalmente na noite desta segunda-feira (26), na ponte próxima à Praça da Biquinha, via de acesso entre o Centro Histórico e o bairro Tejuco, em São João del-Rei. O acidente deixou seis pessoas feridas.

Com o impacto, os dois motoristas ficaram presos às ferragens e precisaram ser desencarcerados pelo Corpo de Bombeiros, que utilizou equipamentos hidráulicos para cortar e expandir as estruturas dos veículos. Ambos apresentavam suspeita de fraturas nas pernas e lesões no rosto, sendo encaminhados ao atendimento médico pelo SAMU. Quatro passageiros de um dos coletivos, sendo três mulheres e um homem, sofreram ferimentos leves.

A causa da batida ainda é incerta, mas o estreitamento da pista no trecho pode ter contribuído para o acidente, segundo o Corpo de Bombeiros. A Polícia Civil realizou a perícia no local, e a Polícia Militar assumiu o registro da ocorrência. O trânsito na região ficou totalmente interditado durante os resgates.

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