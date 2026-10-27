O corpo de um homem de 61 anos foi encontrado em avançado estado de decomposição na noite desta segunda-feira (26), na zona rural de Santa Bárbara do Tugúrio. O cadáver estava no interior da residência da vítima, localizada no povoado dos Rodrigues.

A Polícia Militar foi acionada pelo irmão do homem, que relatou estar sem notícias dele e ter sido informado de que ele estaria caído e sem sinais vitais dentro de casa. Ao chegarem ao endereço, os militares confirmaram a situação. Segundo a corporação, a vítima não apresentava sinais visíveis de violência.

Durante a vistoria realizada no imóvel, a equipe da PM localizou e apreendeu uma arma de fogo de calibre .22, pertencente ao morador.

A perícia técnica da Polícia Civil esteve no local para realizar os trabalhos de praxe e liberação do corpo. A arma apreendida foi encaminhada à delegacia para as providências da polícia judiciária.





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