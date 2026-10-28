Dois homens, de 24 e 20 anos, foram presos em flagrante, e um adolescente de 17 anos foi apreendido durante uma operação da Polícia Militar contra o tráfico de drogas, na tarde de terça-feira (27), no bairro Santa Marta, em Além Paraíba, na Zona da Mata mineira. Na ação, os policiais apreenderam 32 papelotes de cocaína, 31 pedras de crack e três buchas de maconha, além de um revólver calibre .38, 12 munições e R$ 1.237 em dinheiro.

Segundo a Polícia Militar, os agentes receberam informações de que três pessoas estariam envolvidas com o tráfico de drogas na região. Ao cercarem a área, os militares avistaram os suspeitos, que tentaram fugir.

Durante a fuga, um dos envolvidos abandonou uma mochila, que foi recuperada pelos policiais. Dois suspeitos foram alcançados durante a ação e estavam com rádios transmissores e celulares.

O terceiro tentou escapar pelos quintais de imóveis próximos. Após perseguição, ele entrou em uma residência, onde foi alcançado pelos militares. De acordo com a PM, o homem resistiu à abordagem e precisou ser contido e algemado. Ele também estava com um rádio transmissor e um celular.

Ainda conforme a corporação, parte das drogas apreendidas estava identificada com etiquetas de um grupo criminoso armado.

Após receberem atendimento médico, os dois homens presos e o adolescente apreendido foram encaminhados à delegacia, junto com o material recolhido, para as providências legais.

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