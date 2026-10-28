Quatro homens, de 23, 45, 20 e 24 anos, foram presos durante a Operação ORLOJ, realizada pela Polícia Militar na terça-feira (27), em Leopoldina. A ação resultou na apreensão de 75 pinos de substância semelhante à cocaína, sendo 55 pequenos e 20 grandes. Três dos homens eram foragidos da Justiça, enquanto o quarto foi preso em flagrante por suspeita de tráfico de drogas.



As diligências ocorreram nos bairros Bandeirantes, Caiçaras e São Cristóvão, com o objetivo de cumprir mandados de prisão e intensificar o policiamento no município.



Segundo a Polícia Militar, os três homens com mandados de prisão em aberto foram localizados durante as buscas. Já o homem de 24 anos foi preso em flagrante no bairro São Cristóvão, por suspeita de tráfico de drogas.



Após as abordagens, os quatro foram encaminhados para atendimento hospitalar e, posteriormente, conduzidos à Delegacia de Polícia Civil para as providências legais.

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