Um homem de 43 anos foi preso em flagrante suspeito de arrombar e furtar um estabelecimento comercial localizado na região central de São Tiago, na Zona da Mata.

Por volta das 04h40, a corporação foi acionada após ser constatado o arrombamento. De acordo com as informações da PM, o criminoso levou do local diversos produtos, incluindo bebidas, chocolates, sorvetes, além de dinheiro em espécie.

Assim que tomaram ciência da ocorrência, os militares iniciaram diligências. O suspeito foi localizado pouco depois, às margens de uma estrada vicinal da região. Com ele foram encontrados os produtos furtados, além de materiais que podem ter sido utilizados para cometer o arrombamento e outras práticas delituosas.

Após passar por atendimento médico de rotina, o homem foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de plantão em São João del-Rei, onde permaneceu à disposição da Justiça para as providências cabíveis de polícia judiciária.

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