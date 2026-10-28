Um advogado de 48 anos sobreviveu a um ataque a tiros em Rio Pomba, a cerca de 70 km de Juiz de Fora. A vítima se trancou no banheiro do próprio escritório para escapar dos disparos efetuados por um idoso de 77 anos, que tinha uma reunião agendada no local. O caso foi registrado na terça-feira (27).

Segundo a Polícia Militar, o atirador perseguiu o profissional pelo corredor e chegou a disparar contra a porta do banheiro. O advogado foi atingido de raspão nas costas, recebeu atendimento médico e passa bem. A filha do suspeito, que o acompanhava, afirmou que tentou impedir o pai e desconhecia que ele estivesse armado.

O idoso fugiu, mas foi localizado e preso pela PM perto de sua casa, no Centro da cidade. Com ele e no veículo da fuga, os policiais apreenderam as partes de um revólver calibre .32 e munições. A principal suspeita é de que o crime tenha sido motivado por uma suposta dívida. O caso foi registrado como tentativa de homicídio e é investigado pela Polícia Civil.

OAB repudia o ato



Em nota oficial, a OAB/MG – Subseção de Rio Pomba manifestou veemente repúdio ao ato, classificando-o como uma violência gravíssima. A entidade destacou que está prestando todo o suporte ao advogado e à sua família e reforçou a inviolabilidade do escritório de advocacia, prevista na Lei nº 8.906/1994, afirmando que "nada justifica tamanha violência" e cobrando apuração rigorosa das autoridades.

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