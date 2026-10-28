Com o objetivo de ampliar os canais de apoio e acolhimento a mulheres em situação de vulnerabilidade, a Guarda Civil Municipal de Ubá, lançou a ferramenta Amora, uma assistente virtual voltada à orientação de vítimas de violência doméstica e familiar. A assistente virtual Amora estará disponível pelo WhatsApp, no número (32) 99858-1098.

Desenvolvida com uma linguagem acessível, simples e humanizada, a ferramenta opera via WhatsApp e funciona como uma importante porta de entrada para a rede de proteção no município.

Como funciona a Amora

O atendimento inicial da ferramenta é automatizado. Ao interagir com a assistente virtual, a usuária pode consultar informações sobre direitos da mulher previstos na legislação; medidas protetivas de urgência e como solicitá-las; canais de denúncia e serviços de apoio da rede municipal, além de quando necessário, a usuária pode ser direcionada para o atendimento direto com agentes da Patrulha de Proteção à Mulher.

Integração com a Patrulha de Proteção à Mulher

A Amora chega para integrar e reforçar o trabalho já realizado pela Guarda Civil Municipal. Apenas em 2026, a Patrulha de Proteção à Mulher já prestou auxílio a mais de 160 mulheres no município.

A proposta da gestão municipal é encurtar distâncias, permitindo que a informação chegue de forma rápida e segura ao celular de quem precisa, reduzindo barreiras na busca por ajuda.

Canais de Acesso e Emergência

A Guarda Civil Municipal destaca que a Amora é um canal de orientação e acolhimento informacional, não substituindo o acionamento emergencial das forças de segurança em momentos de risco iminente.

WhatsApp da Amora: (32) 99858-1098

Guarda Civil Municipal (Emergência): 153

Polícia Militar (Emergência): 190

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