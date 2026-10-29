Um homem foi preso em flagrante com mais de 6 mil pinos de cocaína após fugir de uma abordagem da Polícia Militar, provocar acidentes de trânsito e colocar outras pessoas em risco, na tarde de quarta-feira (28), em Leopoldina, na Zona da Mata mineira. A ocorrência terminou no bairro Imperador, onde os policiais apreenderam 6.230 pinos de cocaína, quatro barras de maconha, porções de outras drogas e um veículo.

Segundo a Polícia Militar, os militares tentaram abordar um carro suspeito, mas o motorista fugiu em alta velocidade. Durante a perseguição, ele provocou acidentes e realizou manobras que colocaram em risco a segurança de outros usuários das vias.

Após o acompanhamento policial e o cerco, o veículo foi interceptado na Rua Augusto de Castro, no bairro Imperador. Durante as buscas, os militares encontraram uma grande quantidade de drogas de diferentes tipos.

Além dos 6.230 pinos de cocaína, foram apreendidas três porções da mesma substância, com peso aproximado de 73 gramas, quatro barras de maconha e outras 30 porções menores da droga.

Os policiais também recolheram 43 gramas de uma substância semelhante à droga sintética conhecida como ICE, 84 comprimidos semelhantes a ecstasy, uma balança de precisão, um celular e materiais utilizados no preparo e na embalagem de drogas.

O homem foi preso em flagrante, e o material apreendido, junto com o veículo, foi encaminhado à Polícia Civil para as providências legais.

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