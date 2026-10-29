Uma residência foi gravemente danificada após um incêndio na madrugada desta quinta-feira (29), na Rua Juiz de Fora, no bairro Nova Cidade, em Barbacena, na Zona da Mata mineira. Segundo o Corpo de Bombeiros, o imóvel estava completamente tomado pelas chamas quando as equipes chegaram. A proprietária relatou suspeitar que o fogo tenha sido provocado pelo ex-marido, que, segundo ela, teria manifestado anteriormente a intenção de incendiar a casa.

Os bombeiros iniciaram o combate ao fogo assim que chegaram ao local e conseguiram controlar as chamas após alguns minutos de trabalho. Apesar da atuação, móveis, utensílios domésticos e outros bens que estavam no interior da residência foram destruídos.

A Polícia Militar também compareceu à ocorrência, e a perícia da Polícia Civil foi acionada para realizar os levantamentos necessários à investigação.

Devido à extensão dos danos e à possibilidade de comprometimento da estrutura do imóvel, foi solicitada uma avaliação técnica para verificar as condições de segurança da edificação.

A causa do incêndio ainda será apurada pelas autoridades. Até o momento, a suspeita relatada pela proprietária não confirma a responsabilidade de terceiros pelo ocorrido.

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