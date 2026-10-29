Dois homens, de 30 e 19 anos, foram presos durante uma operação da Polícia Militar que apreendeu 166 pedras de crack na noite de quarta-feira (28), no bairro Bela Vista, em Leopoldina, na Zona da Mata mineira. A ação também resultou na apreensão de uma porção de maconha, R$ 417 em dinheiro, três celulares, uma máquina de cartão e uma caderneta com anotações suspeitas.

Segundo a PM, a operação foi realizada após o setor de inteligência receber informações sobre uma possível atividade de tráfico de drogas na região. Equipes do Tático Móvel e guarnições de apoio participaram das diligências.

Durante a abordagem aos dois homens, os policiais encontraram quatro pedras de crack, uma porção de maconha, R$ 417, dois celulares, uma máquina de cartão e uma caderneta com anotações.

Em seguida, os militares foram até outro ponto indicado pelas informações e avistaram um terceiro suspeito, de 34 anos. Ao perceber a presença policial, ele fugiu por um barranco e abandonou uma sacola com outras 162 pedras de crack.

Os policiais fizeram buscas para tentar localizar o homem, mas ele não foi encontrado.

Os dois homens abordados passaram por atendimento médico na Santa Casa Leopoldinense e, posteriormente, foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil, junto com os materiais apreendidos, para as providências legais.

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