A Polícia Rodoviária Federal (PRF) começa, nesta sexta-feira (30), a Operação Finados 2026 nas rodovias federais que cortam Minas Gerais. O policiamento e a fiscalização serão reforçados até a próxima segunda-feira (02), período em que é esperado um aumento expressivo no fluxo de veículos em razão dos deslocamentos para viagens de lazer e encontros familiares.

Durante os quatro dias de mobilização, os agentes priorizarão o combate às infrações que costumam causar acidentes graves, com foco especial no excesso de velocidade, nas ultrapassagens proibidas e na combinação perigosa de álcool e direção.

A corporação também acompanhará de perto a utilização do cinto de segurança por todos os ocupantes dos veículos, a instalação correta dos dispositivos de retenção para o transporte de crianças e a coibição do uso do celular ao volante. Diferentemente de outras datas comemorativas, a PRF informou que não haverá restrições de circulação para veículos de carga em rodovias de pista simples sob sua jurisdição ao longo do feriado.

Planejamento da viagem

Para garantir um deslocamento seguro, a PRF orienta que os motoristas façam o planejamento prévio do trajeto e a revisão mecânica do automóvel antes de pegar a estrada, conferindo equipamentos obrigatórios e a documentação de todos os passageiros.

Na rodovia, a recomendação é manter os faróis acesos mesmo de dia, guardar distância de segurança em relação aos demais veículos e respeitar os limites de velocidade, ajustando a condução em trechos urbanos ou sob chuva. Em situações adversas na pista ou em caso de emergência, os usuários podem acionar o patrulhamento rodoviário pelo telefone 191.

Na região

Na Zona da Mata e no Campo das Vertentes, a atenção dos motoristas durante o feriado deve se concentrar nos trechos das principais rodovias federais que cortam as regiões: a BR-040, importante corredor que liga a Zona da Mata e a região Central passando por cidades como Juiz de Fora e Congonhas; a BR-116, que atravessa o eixo de Muriaé e Leopoldina com intenso tráfego de veículos pesados; a BR-267, vital para a conexão de Juiz de Fora a Bicas, Leopoldina e ao Sul de Minas; e a BR-265, que interliga Barbacena, São João del-Rei e Lavras

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