O esporte matiense ganhou destaque internacional com a participação de um enxadrista do município no Campeonato Pan-Americano de Xadrez para Deficientes Visuais. A competição reuniu atletas de todo o continente entre os dias 18 e 23 de outubro, em São Paulo, e coloca à prova a alta performance técnica, a concentração e a estratégia no esporte da mente.

André Luís de Castro Souza, conhecido como “Planeta”, participou da modalidade adaptada, que conta com regras e materiais específicos para garantir a autonomia dos competidores. Os tabuleiros possuem casas pretas ligeiramente elevadas e as peças contam com pinos centrais que se encaixam nos orifícios das casas, além de relógios adaptados para leitura tátil.

Embora não tenha alcançado a classificação na competição, o atleta vem apresentando evolução em sua trajetória na modalidade. O instrutor Giovani Maia destaca o desempenho de Planeta, considerando o pouco tempo de prática no esporte. “É uma experiência enorme para nossos atletas, tendo contato com atletas que estão há anos na modalidade, além de representantes de outros países”, destacou o instrutor.

A presença de um representante de Matias Barbosa em uma disputa do circuito internacional reforça a importância da inclusão no esporte, servindo de incentivo para novos talentos da região e destacando o potencial dos atletas matienses no cenário continental. O Campeonato Pan-Americano contou com representantes de Honduras, Panamá, Venezuela, Colômbia, Argentina, Equador e Brasil.



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