Uma operação da Polícia Militar terminou com a prisão de um homem de 54 anos, considerado foragido da Justiça por envolvimento em ataques a agências bancárias na região. A ação ocorreu por volta das 22h desta quarta-feira (28), na localidade de Córrego São Joaquim, zona rural de Fervedouro.

De acordo com o registro policial, a prisão foi efetuada durante uma operação do tipo Batida Policial. Ao tomar conhecimento do mandado de prisão preventiva expedido contra si, o suspeito tentou se esconder no interior de um imóvel e resistiu ativamente à abordagem dos militares. Para conter o homem e efetivar o cumprimento da ordem judicial, a equipe precisou empregar técnicas de imobilização.

Histórico de crimes violentos

O detido figura como réu em ações penais que apuram grandes assaltos a instituições financeiras na Zona da Mata mineira. Entre os casos atribuídos ao grupo do qual é suspeito de fazer parte estão uma explosão da agência do Banco do Brasil, em Divino (02/03/2017);

Ataque simultâneo às agências do Sicoob e do Banco do Brasil. O episódio ficou marcado pela violência extrema, resultando no assassinato de um cabo da Polícia Militar e de um vigilante bancário durante o confronto em Santa Margarida (10/07/2017).

Encaminhamento

Durante a investida em Fervedouro, os policiais apreenderam um aparelho celular e um chip em posse do investigado. Após a abordagem, o homem foi submetido a atendimento médico de praxe e, em seguida, encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de plantão em Muriaé.

Em nota, a PMMG destacou que a captura reforça o compromisso das forças de segurança no combate aos crimes violentos e no cumprimento de decisões judiciais na região.

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