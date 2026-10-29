A Polícia Civil apreendeu, na tarde desta quinta-feira (29), a arma de fogo que teria sido utilizada em um homicídio na zona rural de Miradouro. O crime aconteceu no último dia 25 de outubro, na localidade de Lambari.

De acordo com as informações divulgadas pelas autoridades, a operação foi realizada por investigadores da Delegacia de Polícia Civil no município, sob a coordenação do delegado responsável pelo caso, Glaydson Ferreira.

O material apreendido consiste em um revólver calibre .32, que passará por exames periciais para confirmar a sua eventual participação no crime e ajudar a esclarecer a dinâmica dos fatos.

Próximos passos



Com a localização e a apreensão do armamento, a corporação avança na coleta de provas materiais. As investigações continuam em andamento na Delegacia de Miradouro para apurar todas as circunstâncias, identificar possíveis envolvidos e concluir o inquérito policial.





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