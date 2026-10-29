Uma operação de patrulhamento preventivo realizada na manhã de quinta-feira (29) pela Polícia Militar, por meio da 10ª Companhia PM Independente, culminou na prisão de um homem de 55 anos na Rua Dr. Milton Bandeira, em Viçosa.

De acordo com as informações divulgadas pelas autoridades, a equipe policial realizava patrulhamento de rotina quando suspeitou de um veículo e procedeu à abordagem do condutor. Com o reforço de outras guarnições, foi efetuada uma busca minuciosa no interior do automóvel.

Durante a fiscalização, os policiais localizaram uma pistola Imbel calibre .380 mm; dois carregadores de arma de fogo; munições de calibre .380 mm; um canivete; um coldre, além de R$ 11.407,40 em espécie e um talão de cheques.

Além do material ilícito e dos itens apreendidos, os militares constataram que o motorista não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH), acumulando assim infrações de trânsito além da ocorrência criminal.



Dando continuidade às diligências, o condutor abordado autorizou voluntariamente a entrada das equipes policiais em sua residência. No imóvel, os policiais encontraram novos materiais de interesse policial, incluindo um simulacro de arma de fogo e seu respectivo carregador.

Diante dos fatos constatados, o homem de 55 anos recebeu voz de prisão no local. Ele foi encaminhado, junto com todo o material apreendido, para a delegacia competente, onde foram adotadas as providências legais cabíveis.

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