A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) concluiu o inquérito que investigou o acidente envolvendo a prefeita de Lima Duarte, Elenice Delgado (PT), e outras duas pessoas, na BR-267. A batida frontal ocorreu em 30 de agosto de 2026 e deixou três pessoas feridas. Ao término das investigações, o motorista do outro veículo foi indiciado por três crimes de trânsito.

A apuração reuniu depoimentos, análise do laudo pericial de sinistro de trânsito elaborado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e documentação médica sobre as lesões sofridas pelas vítimas.

De acordo com o laudo da PRF, um dos veículos acessou a BR-267 por uma via lateral e atingiu frontalmente o automóvel que trafegava pela rodovia, no qual estavam a prefeita e outra pessoa.

O motorista apontado como responsável pelo acidente foi indiciado por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, nas circunstâncias previstas nos parágrafos 1º e 2º do artigo 303 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB); afastamento do local do acidente para fugir à responsabilidade, conforme o artigo 305; e condução de veículo com a capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool ou outra substância psicoativa, prevista no artigo 306.

Somadas, as penas máximas previstas para os três crimes podem chegar a 11 anos e seis meses de prisão.

Com a conclusão do inquérito, o procedimento foi encaminhado ao Poder Judiciário para as próximas etapas. O indiciamento representa a conclusão da investigação policial sobre os indícios de autoria e materialidade, mas não significa condenação.

Tags:

acidente | BR | C