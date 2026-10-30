O Departamento Municipal de Saneamento Urbano (Demsur) divulgou a agenda oficial do serviço "Cata-Treco" para o mês de novembro em Muriaé. A iniciativa é voltada ao recolhimento gratuito de itens volumosos descartados pela população, como móveis velhos, colchões e eletrodomésticos, materiais que não são recolhidos pelos caminhões da coleta de lixo convencional.
Para garantir que o serviço seja executado de forma eficiente ao longo das semanas, a autarquia orienta que os moradores das regiões contempladas coloquem os objetos a serem descartados na rua sempre na segunda-feira da semana programada, a partir das 7h da manhã. O recolhimento nos bairros indicados é realizado progressivamente pelas equipes do Demsur no decorrer de cada período.
|Semana
|Período
|Bairros Atendidos
|1ª semana
|02/11 a 06/11
|São Joaquim, Joanópolis, José Cirilo, Dornelas I e II, Santana I, II e III, Alvorada e Franco Suíço I e II
|2ª semana
|09/11 a 13/11
|São Francisco, Vila Real, Vale do Castelo, Alto do Castelo, Primavera, João XXIII, Porto e Encoberta
|3ª semana
|16/11 a 20/11
|São Cristóvão, Padre Tiago, Inconfidência I e II, Leblon, Santo Antônio I e II e Santa Laura
|4ª semana
|23/11 a 27/11
|Edgard Miranda, Chalé, Porto Belo, Vila Conceição, São Pedro, Colety, São Gotardo, Alterosa e Quinta das Flores
Organização e preservação urbana
A manutenção do serviço "Cata-Treco" visa prevenir o descarte irregular de resíduos em áreas públicas, terrenos baldios e margens de cursos d'água, prevenindo entupimentos de bueiros e pontos de alagamento na cidade.
O Demsur reforça a importância de que a população respeite as datas estipuladas e os horários de colocação dos materiais nas calçadas, garantindo o bom fluxo dos caminhões e a destinação correta dos resíduos.