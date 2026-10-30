O Departamento Municipal de Saneamento Urbano (Demsur) divulgou a agenda oficial do serviço "Cata-Treco" para o mês de novembro em Muriaé. A iniciativa é voltada ao recolhimento gratuito de itens volumosos descartados pela população, como móveis velhos, colchões e eletrodomésticos, materiais que não são recolhidos pelos caminhões da coleta de lixo convencional.

Para garantir que o serviço seja executado de forma eficiente ao longo das semanas, a autarquia orienta que os moradores das regiões contempladas coloquem os objetos a serem descartados na rua sempre na segunda-feira da semana programada, a partir das 7h da manhã. O recolhimento nos bairros indicados é realizado progressivamente pelas equipes do Demsur no decorrer de cada período.

Semana Período Bairros Atendidos 1ª semana 02/11 a 06/11 São Joaquim, Joanópolis, José Cirilo, Dornelas I e II, Santana I, II e III, Alvorada e Franco Suíço I e II 2ª semana 09/11 a 13/11 São Francisco, Vila Real, Vale do Castelo, Alto do Castelo, Primavera, João XXIII, Porto e Encoberta 3ª semana 16/11 a 20/11 São Cristóvão, Padre Tiago, Inconfidência I e II, Leblon, Santo Antônio I e II e Santa Laura 4ª semana 23/11 a 27/11 Edgard Miranda, Chalé, Porto Belo, Vila Conceição, São Pedro, Colety, São Gotardo, Alterosa e Quinta das Flores

Organização e preservação urbana

A manutenção do serviço "Cata-Treco" visa prevenir o descarte irregular de resíduos em áreas públicas, terrenos baldios e margens de cursos d'água, prevenindo entupimentos de bueiros e pontos de alagamento na cidade.

O Demsur reforça a importância de que a população respeite as datas estipuladas e os horários de colocação dos materiais nas calçadas, garantindo o bom fluxo dos caminhões e a destinação correta dos resíduos.