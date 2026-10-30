Um acidente deixou um homem de 46 anos ferido na tarde desta sexta-feira (30), no km 770 da BR-116, em Leopoldina, na Zona da Mata. A colisão frontal envolveu um automóvel e um caminhão por volta das 12h, sob chuva intensa.

De acordo com as informações apuradas, o motorista do carro trafegava no sentido Leopoldina-Muriaé quando perdeu o controle da direção ao fazer uma curva. O veículo invadiu a faixa contrária e bateu de frente com o caminhão, que seguia no sentido oposto.

Com a força do impacto, o condutor do automóvel ficou preso às ferragens e precisou ser desencarcerado pelas equipes do Corpo de Bombeiros. Ele foi socorrido com suspeitas de fraturas nos braços e nas pernas e encaminhado ao Hospital de Pronto Socorro de Leopoldina. No caminhão, o motorista e o passageiro não se feriram.

Interdição e atendimento na rodovia



A ocorrência mobilizou uma grande estrutura de resgate e segurança. Estiveram no local equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Militar, Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, SAMU e funcionários da concessionária EcoRioMinas.

Devido à gravidade do acidente e aos trabalhos de desencarceramento e remoção dos veículos, a pista permaneceu completamente interditada por cerca de 45 minutos. Em seguida, o tráfego passou a fluir no sistema de fluxo alternado até a liberação total da via.

As causas exatas do acidente continuam sob apuração pela delegacia da PRF em Leopoldina.

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