Um caminhão bitruck carregado com sal proteinado tombou na Serra de Argirita, na BR-267, na manhã desta sexta-feira (30), deixando o motorista ferido e causando danos severos à estrutura do veículo.

O caminhão, emplacado em Itapemirim (ES), perdeu o controle na rodovia e tombou, resultando em avarias generalizadas, especialmente na cabine. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor foi socorrido logo após o acidente e encaminhado para atendimento médico na Unidade Básica de Saúde (UBS) do município.

Até o momento, detalhes específicos sobre seu estado de saúde não foram divulgados. As circunstâncias que provocaram o tombamento na serra serão apuradas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

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