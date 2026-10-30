O Aeroporto Regional da Zona da Mata, localizado entre os municípios de Goianá e Rio Novo, projeta uma movimentação de aproximadamente 2,9 mil passageiros durante o feriado prolongado de Finados. O fluxo estimado compreende as operações registradas entre esta sexta-feira (30) e a próxima segunda-feira (2).

A expectativa reflete o aumento na procura por viagens aéreas na região e reforça o papel estratégico do terminal para a conectividade da Zona da Mata mineira com os principais centros do país.

Conectividade e rotas regulares

Atualmente, o aeroporto opera voos comerciais regulares mantidos por três grandes companhias aéreas, ligando o interior mineiro diretamente a hubs essenciais no estado de São Paulo:

Azul: voos com destino ao Aeroporto de Viracopos, em Campinas.

GOL: operações com rota para o Aeroporto de Congonhas, na capital paulista.

LATAM: ligações diárias para o Aeroporto Internacional de Guarulhos.

A administração do terminal destaca que a operação transcorrerá dentro da normalidade planejada, mantendo o padrão de eficiência e segurança nos embarques e desembarques previstos para o período de maior fluxo de passageiros.

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