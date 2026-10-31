O Corpo de Bombeiros Militar faz buscas na manhã deste sábado (31), por um homem que desapareceu após ser arrastado pela correnteza de um córrego no município de Guarará, localizado na Zona da Mata mineira.

O incidente ocorreu por volta das 21h40 de sexta-feira (30). Segundo as informações preliminares fornecidas pelos bombeiros, a vítima realizava a limpeza de uma manilha no córrego que atravessa a cidade quando foi surpreendida pela força da água. O volume e a velocidade do fluxo hídrico estavam muito acima do normal em virtude das intensas chuvas que atingiram a região.

Ainda durante a noite, uma equipe do bombeiro esteve no local para efetuar o reconhecimento da área e realizar o mapeamento dos pontos críticos. O levantamento serviu de base para o planejamento operacional e para a definição das estratégias de resgate. Na manhã de hoje, as equipes retornaram ao município equipadas com recursos e técnicas especializadas de salvamento aquático para dar continuidade aos trabalhos de varredura.

Alerta à população

Em razão do ocorrido, o Corpo de Bombeiros reforçou os alertas de segurança para o período de chuvas intensas. A corporação orienta a população a evitar qualquer aproximação de córregos, rios, manilhas e áreas alagadas, tanto durante quanto após as tempestades.

O aumento repentino e imperceptível do volume e da força da água representa um risco extremo à vida, tornando perigosa qualquer tentativa de intervenção ou limpeza em estruturas de drenagem no momento de cheias.

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