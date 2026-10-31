Uma operação terminou com a prisão em flagrante de um homem de 35 anos na zona rural de São João del-Rei. A ação foi desencadeada após levantamento de informações e monitoramento, que levou as equipes a um sítio utilizado exclusivamente para a produção, o processamento e a preparação de substâncias entorpecentes em larga escala.

A operação culminou na apreensão de significativas quantidades de drogas, incluindo maconha, cocaína e crack. Entre os materiais confiscados estão 18 barras e meia e porções variadas de maconha, além de barras e pacotes de cocaína e crack, com destaque para duas barras de crack comparadas ao tamanho de uma rapadura e um pacote de cocaína equivalente ao volume de um pacote de sal.

No local, os militares encontraram uma estrutura clandestina equipada com insumos variados para a fabricação de drogas, além de eletrodomésticos e utensílios utilizados no refino, como um fogão, uma prensa hidráulica industrial, panelas e balanças de precisão e comercial.

Além dos entorpecentes e do material de refino, a Polícia Militar apreendeu um arsenal expressivo de armas de fogo e munições de diversos calibres, o que reforça a periculosidade da estrutura criminosa. Foram recolhidas uma espingarda calibre 12, um revólver calibre 32 e uma pistola Bayard Piper, além de dezenas de cartuchos intactos de calibres 12, 32 e 22.

Também foram apreendidos um aparelho celular, uma folha de cheque no valor de R$ 1.450,00 e uma motocicleta.

Após a conclusão da ocorrência no sítio, o suspeito e todo o material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil.

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