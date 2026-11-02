Uma intervenção rápida do Corpo de Bombeiros Militar evitou que um incêndio atingisse proporções maiores na tarde deste domingo (1º), no bairro Carijós, em Conselheiro Lafaiete. A ocorrência foi registrada em uma residência localizada na Rua Marechal Floriano Peixoto, nas proximidades do GRAD.

Ao chegar ao endereço, a guarnição constatou que as chamas atingiam uma casa desabitada. Segundo o proprietário do imóvel, a estrutura encontra-se em processo de autorização para demolição e vinha sendo invadida com frequência por pessoas em situação de rua. O local, inclusive, já havia sido palco de episódios semelhantes anteriormente.

Desafio na contenção e trabalho de rescaldo

A operação exigiu atenção dobrada e técnicas específicas da equipe militar devido às características arquitetônicas da edificação. Por possuir assoalho de madeira suspenso, com um espaço oco logo abaixo do piso, o risco de a queima se alastrar rapidamente pela base da casa era elevado.

Após conseguir debelar o fogo, os bombeiros realizaram o trabalho de rescaldo, etapa indispensável para eliminar pequenos focos remanescentes escondidos na estrutura e afastar qualquer possibilidade de reignição.

Em casos de emergência envolvendo incêndios ou salvamentos, o Corpo de Bombeiros atende pelo telefone 193.

Tags:

bombeiros | C | Conselheiro Lafaiete | De | incêndio