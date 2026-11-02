Carlos Alberto Maurício dos Santos Anjos, de 32 anos foi morto a tiros no distrito de Bom Jesus do Madeira, localizado no município de Fervedouro. O crime ocorreu neste domingo (01) e mobilizou um forte esquema de segurança da Polícia Militar.

De acordo com a corporação, a vítima estava em um estabelecimento comercial da região quando foi surpreendida e atingida por diversos disparos de arma de fogo.

Apesar de ter sido socorrida rapidamente por populares e encaminhada ao Hospital Santa Bárbara, Carlos Alberto não resistiu aos graves ferimentos e veio a óbito.

Antes de falecer, a vítima conseguiu repassar informações fundamentais aos socorristas e autoridades, o que auxiliou de imediato na identificação de um dos principais suspeitos do crime. Com a continuidade das diligências, os militares conseguiram identificar também um segundo indivíduo suspeito de envolvimento na execução.

Durante as operações de busca realizadas em imóveis ligados aos suspeitos, as equipes policiais apreenderam materiais ilícitos, incluindo:

Uma garrucha de dois canos, calibre .22;

Munições de diversos calibres;

Cartuchos deflagrados e recipientes com pólvora;

Aparelho celular e documentos pessoais que agora passam por perícia.

Megaoperação e buscas em andamento

A ocorrência exigiu uma ampla mobilização das forças de segurança da região. Participaram das ações equipes policiais dos municípios de Fervedouro, Carangola, Divino, além do apoio especializado da Rondas Ostensivas com Cães (ROCCA) e demais guarnições vinculadas ao 47º Batalhão de Polícia Militar.

Até o momento, os dois suspeitos identificados ainda não foram localizados. As investigações e diligências seguem a fim de e efetuar a prisão dos envolvidos.

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