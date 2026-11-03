Uma criança de 11 anos sofreu queimaduras durante uma brincadeira com um produto inflamável no distrito de São Sebastião da Vitória, em São João del-Rei. Após investigar o caso, a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) constatou que o material foi manuseado pela própria criança e descartou a participação de terceiros no ocorrido.

Segundo a PM, as diligências não identificaram qualquer pessoa que tivesse ateado fogo na vítima, contrariando a versão que havia sido divulgada inicialmente nas redes sociais. Diante da constatação de que as informações apresentadas não correspondiam à realidade, a corporação registrou uma ocorrência de falsa comunicação de crime.

A Polícia Militar também alertou pais e responsáveis sobre os riscos do armazenamento e da manipulação de produtos inflamáveis, especialmente por crianças. A orientação é manter esses materiais fora do alcance dos menores, já que o uso inadequado pode provocar acidentes graves, queimaduras e incêndios.

A corporação recomenda ainda que os responsáveis conversem com os filhos e procurem confirmar as informações relatadas antes de divulgar possíveis ocorrências criminosas.

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