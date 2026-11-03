Um homem de 23 anos foi preso por tráfico de drogas na noite do último sábado (31), no Bairro Belvedere, em Ouro Branco. Durante a ação, a Polícia Militar apreendeu porções de skank, um tablete de maconha, um tablete de haxixe e três comprimidos semelhantes a LSD.

Segundo a PM, os militares realizavam patrulhamento preventivo em uma área com denúncias recorrentes de tráfico quando visualizaram três homens em atitude suspeita. Durante a abordagem, foi encontrada com um dos envolvidos, identificado pelas iniciais J.I.P.S., uma porção de substância semelhante a skank.

Nas proximidades do grupo, os policiais localizaram uma balança de precisão, embalagens do tipo zip lock e invólucros com vestígios de uma substância semelhante à maconha.

Na continuidade das diligências, foram encontradas outras porções de skank, além de um tablete de maconha, um tablete de haxixe e três comprimidos com características semelhantes às de LSD.

O homem recebeu voz de prisão por tráfico ilícito de drogas e foi encaminhado à Polícia Civil, junto com os materiais apreendidos e um aparelho celular.

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