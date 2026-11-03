Um homem de 50 anos foi encontrado morto com diversas perfurações aparentemente provocadas por disparos de arma de fogo na madrugada dessa segunda-feira (2), na Rua Sebastião Rodrigues da Silva, conhecida como Rua do SAAE, em Viçosa.

De acordo com a Polícia Militar, os militares foram acionados após receberem informações sobre uma pessoa caída em via pública. Ao chegarem ao endereço, encontraram o homem já sem sinais vitais.

Durante os trabalhos no local, a perícia da Polícia Civil recolheu diversos estojos de munição deflagrada de calibre .40. Um aparelho celular e uma câmera fotográfica que estavam com a vítima também foram recolhidos.

Segundo informações obtidas pela polícia, disparos de arma de fogo teriam sido ouvidos por volta de 1h da madrugada. Após a conclusão dos trabalhos periciais, o corpo foi removido pelo serviço funerário.

As circunstâncias e a autoria do homicídio não foram informadas.

Tags:

Homem | Morto