Um homem foi morto com três disparos de arma de fogo na tarde do último domingo (1º), em Matinha, na zona rural de Ervália. O proprietário de um estabelecimento comercial da região é apontado como suspeito do homicídio.

De acordo com a Polícia Militar, as equipes foram acionadas após receberem informações sobre o crime e encontraram a vítima já sem sinais vitais no endereço indicado.

Durante as diligências, os militares apuraram que o homicídio teria ocorrido dentro de um estabelecimento comercial. Relatos colhidos no local indicaram que a vítima e o suspeito teriam tido um desentendimento anterior relacionado a questões comerciais.

Após o levantamento das informações, a Polícia Militar realizou buscas e rastreamentos na região para localizar o suspeito e esclarecer as circunstâncias do crime. Não foram divulgadas informações sobre a prisão.

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